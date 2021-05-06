تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب سوريا والسلطات تكشف التفاصيل

الخميس 06 مايو 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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استهدفت غارات نسبتها دمشق لإسرائيل، ليل الأربعاء الخميس محافظة القنيطرة بجنوب سوريا من دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وتأتي الضربات بعد 24 ساعة على هجوم مماثل في محافظة اللاذقية، خلّف قتيلاً مدنياً وستة جرحى. وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في الساعات الأولى لليوم الخميس، إلى «أنباء عن عدوان إسرائيلي نفذته مروحية على إحدى مناطق القنيطرة من دون وقوع خسائر».

من جهته، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «ضربات إسرائيلية تستهدف اللواء 90 ونقاطاً عسكرية لقوات النظام في محيط بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، قرب الجولان المحتل».

وقُتل مدني على الأقل فجر الأربعاء جراء غارات إسرائيلية على أهداف عدة في محافظة اللاذقية الساحلية ومحيطها، أعلنت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية لها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وخلال السنوات الماضية، شنت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، ونادراً ما تتعرض منطقة اللاذقية لضربات إسرائيلية.

في سبتمبر (أيلول) 2018. تم تفعيل الدفاعات الجوية السورية لمواجهة الصواريخ الإسرائيلية في هذه المحافظة وأسقطت الدفاعات الجوية السورية بالخطأ طائرة روسية، مما أدى إلى مقتل الجنود الذين كانوا على متنها.

وتسبب النزاع السوري بمقتل أكثر من 388 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها