الملك سلمان يمنح وشاح الملك الراحل عبدالعزيز لهذا الوزير تكريماً له

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منح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشاح الملك عبدالعزيز، لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.
ونشر الأمير عبدالعزيز بن سعود، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صور التكريم والوسام على صفحته الرسمية بموقع توتير، وشكر من خلاله خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.
وقال عبدالعزيز بن سعود، "تلقيت تكريماً تشرفت به، وهو وشاح الملك عبدالعزيز رحمه الله".
وأضاف: "أشكر مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد - حفظهما الله - على هذه اللفتة الكريمة، وأسأل الله التوفيق في خدمة وطننا العزيز في ظل قيادتهم الحكيمة".
وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أكد يوم الثلاثاء الماضي، الحصول على وسام الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية بالمملكة، وهو أحد أرفع الأوسمة السعودية. ونشر تركي آل الشيخ، صور التكريم والوسام على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، وقدم شكره للمك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان