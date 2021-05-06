الجيش الوطني يعلن انكسار مليشيا الحوثي في أطراف مأرب رغم الاعداد الكبير ويؤكد: ”نهاية المليشيا اقتربت وهذه المعركة معركة النصر“

الخميس 06 مايو 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 319

أكد قائد اللواء 143 العميد الركن ذياب القبلي، الأربعاء 5 مايو/أيار، أن مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، خسرت كل حشودها، التي حشدتها في معارك أطراف محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).

وأوضح العميد ”القبلي“ أن ”مليشيا الحوثي فشلت في تحقيق أي أهدف لها على الأرض، رغم إعدادها الكبير لهذه المعركة“، مبينا أنها منيت فيها بخسائر كبيرة، بحسب موقع وزارة الدفاع ”سبتمبر نت“.

ولفت إلى أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، تمكنت خلال المعارك الأخيرة، من استدراج مجاميع المليشيا الحوثية، إلى كمائن محكمة وأجهزت عليها، مؤكدا إن ”نهاية المليشيا الحوثية اقتربت، وهذه المعركة هي معركة النصر”.

ومنذ مطلع فبراير الماضي، تكثف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها نحو مدينة مأرب، في محاولة لتحقيق مكاسب ميدانية فيها، غير آبهة بالدعوات الأممية والدولية الداعية إلى وقف الهجوم والانخراط في مفاوضات شاملة تُفضي إلى إنهاء الصراع وإحلال سلام دائم في اليمن.