الجيش الوطني يعلن انكسار مليشيا الحوثي في أطراف مأرب رغم الاعداد الكبير ويؤكد: ”نهاية المليشيا اقتربت وهذه المعركة معركة النصر“ شابة إماراتية تعمل في إصلاح السيارات.. . ماذا قال محمد بن زايد لها رئيسة وزراء نيوزلندا تكشف موعد زفافها وتخاطب شعبها بتفاصيل الزواج أدوات الامارات تغتال مسؤول أمني رفيع جنوبي اليمن الحرس الثوري الإيراني يتوعد بضرب الإمارات عسكريا من اليمن في هذة الحالة ويحدد مهمة الحوثيين المراسم الملكية السعودية تعلن عن إجراء جديد متعلق باستقبال رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة لماذا خفضت السعودية سعر بيع الخام لآسيا؟ أمير الكويت يوجه كلمة للشعب فلكي يحدد متى أول أيام عيد الفطر وما القاعدة الشرعية إن تعذر رؤية الهلال؟ مصر تغلق المقاهي والمحال التجارية وتحظر التجمعات والاحتفالات
أكد قائد اللواء 143 العميد الركن ذياب القبلي، الأربعاء 5 مايو/أيار، أن مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، خسرت كل حشودها، التي حشدتها في معارك أطراف محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).
وأوضح العميد ”القبلي“ أن ”مليشيا الحوثي فشلت في تحقيق أي أهدف لها على الأرض، رغم إعدادها الكبير لهذه المعركة“، مبينا أنها منيت فيها بخسائر كبيرة، بحسب موقع وزارة الدفاع ”سبتمبر نت“.
ولفت إلى أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، تمكنت خلال المعارك الأخيرة، من استدراج مجاميع المليشيا الحوثية، إلى كمائن محكمة وأجهزت عليها، مؤكدا إن ”نهاية المليشيا الحوثية اقتربت، وهذه المعركة هي معركة النصر”.
ومنذ مطلع فبراير الماضي، تكثف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها نحو مدينة مأرب، في محاولة لتحقيق مكاسب ميدانية فيها، غير آبهة بالدعوات الأممية والدولية الداعية إلى وقف الهجوم والانخراط في مفاوضات شاملة تُفضي إلى إنهاء الصراع وإحلال سلام دائم في اليمن.