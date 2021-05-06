الجيش الوطني يعلن انكسار مليشيا الحوثي في أطراف مأرب رغم الاعداد الكبير ويؤكد: ”نهاية المليشيا اقتربت وهذه المعركة معركة النصر“ شابة إماراتية تعمل في إصلاح السيارات.. . ماذا قال محمد بن زايد لها رئيسة وزراء نيوزلندا تكشف موعد زفافها وتخاطب شعبها بتفاصيل الزواج أدوات الامارات تغتال مسؤول أمني رفيع جنوبي اليمن الحرس الثوري الإيراني يتوعد بضرب الإمارات عسكريا من اليمن في هذة الحالة ويحدد مهمة الحوثيين المراسم الملكية السعودية تعلن عن إجراء جديد متعلق باستقبال رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة لماذا خفضت السعودية سعر بيع الخام لآسيا؟ أمير الكويت يوجه كلمة للشعب فلكي يحدد متى أول أيام عيد الفطر وما القاعدة الشرعية إن تعذر رؤية الهلال؟ مصر تغلق المقاهي والمحال التجارية وتحظر التجمعات والاحتفالات
أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، عن تشجيعه وتقديره لسيدة إماراتية تعمل في مجال إصلاح السيارات، كان قد فاجأها باتصال هاتفي معها.
وقالت صحيفة البيان بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قال خلال اتصال هاتفي مع هذه السيدة وتدعى، هدى المطروشي: " منذ بدأ الكون والناس تتبع القدوة، وأمثالكم قدوة للآخرين، نحن نفتخر بهذه النوعية من عيالنا..
ونشجعكم ونقول لكم نحن معكم". وأُشير إلى أن وسم #محمد بن زايد، تصدر الترند، "وحظي اتصال ولي عهد أبو ظبي بالمواطنة الإماراتية، وهي صاحبة ورشة لإصلاح وصيانة السيارات، باهتمام وتفاعل كبيرين من رواد مواقع التواصل، حيث أشادوا بالقيادة الأبوية التي تتمتع بها دولة الإمارات".
وخاطب ولي عهد أبو ظبي مواطنته خلال الاتصال الهاتفي قائلا باللهجة المحلية: "هدى كيف حالج، بنتي أول شي مبروك عليج ينعاد عليج بعزج وأمان بلادج، وثانياً متأسف على التأخير، بشريني عنج وعن الأهل عندي سيارة أباج تصلحينها لي أنا والله فرحت لما سمعت عنج وقلتلهم جمعوا لنا معلومات عن بنيتنا، ويوم جمعوا المعلومات فرحت، رايتج بيضا والخبر الذي سمعته عنج والمجهود اللي تبذلينه، شوفي بنتي بقولج شي، من بدا الكون الناس تتبع القدوة، نحن نفتخر بهذه النوعية من عيالنا.
. نحن نبا نشجعكم ونقولكم نحن وياكم، وإذا تبون أي شي ونقدر نسويه لكم ترى نحن حاضرين.. أمثالكم قدوة للآخرين، كم صار لج بنتي تشتغلين جذي.. لكن هذا التلفون ما يكفيني منج، أبا أشوفج في مكانج وأزور أهلج.. موفقة".