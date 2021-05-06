الجيش الوطني يعلن انكسار مليشيا الحوثي في أطراف مأرب رغم الاعداد الكبير ويؤكد: ”نهاية المليشيا اقتربت وهذه المعركة معركة النصر“ شابة إماراتية تعمل في إصلاح السيارات.. . ماذا قال محمد بن زايد لها رئيسة وزراء نيوزلندا تكشف موعد زفافها وتخاطب شعبها بتفاصيل الزواج أدوات الامارات تغتال مسؤول أمني رفيع جنوبي اليمن الحرس الثوري الإيراني يتوعد بضرب الإمارات عسكريا من اليمن في هذة الحالة ويحدد مهمة الحوثيين المراسم الملكية السعودية تعلن عن إجراء جديد متعلق باستقبال رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة لماذا خفضت السعودية سعر بيع الخام لآسيا؟ أمير الكويت يوجه كلمة للشعب فلكي يحدد متى أول أيام عيد الفطر وما القاعدة الشرعية إن تعذر رؤية الهلال؟ مصر تغلق المقاهي والمحال التجارية وتحظر التجمعات والاحتفالات
أكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا آرديرن، أنها تخطط للزواج من شريكها، كلارك غايفورد، خلال الصيف المقبل.
وخلال مقابلة مع إذاعة "كوست"، أشارت جاسيندا آرديرن إلى أنها حددت هي وشريكها أخيرا موعدا لحفل زفافهما، بعد الإعلان عن خطوبتهما قبل عامين، في حين أنها لم تذكر الموعد المحدد بالتاريخ، إلا أنها كشفت أنه سيكون خلال فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي، الذي يمتد من ديسمبر حتى فبراير من العام القادم.
وقالت رئيسة الوزراء: "عندما أقول إننا حددنا موعدا، هذا لا يعني أننا أخبرنا أحدا بالفعل حتى الآن. لذا، أشعر أنه ينبغي أن نوجه بعض الدعوات".
تجدر الإشارة إلى أن جاسيندا آرديرن وشريكها كلارك غايفورد لديهما ابنة تبلغ من العمر عامين وتدعى نيف، حيث أن جاسيندا آرديرن أصبحت في عام 2018 ثاني رئيسة وزراء منتخبة في التاريخ الحديث تلد أثناء توليها منصبها. وفي إطار الحديث عن شريكها، جدير بالذكر أن كلارك غايفورد هو الذي يقدم الرعاية الأساسية لطفلتهما نيف، وهو أيضا مقدم برنامج لصيد الأسماك في التلفزيون.