أدوات الامارات تغتال مسؤول أمني رفيع جنوبي اليمن

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اغتال مسلحون مجهولون، مساء الأربعاء 5 مايو/أيار، في مديرية مودية بمحافظة أبين (جنوب اليمن) مسؤولا أمنيا وأحد مرافقيه.
وقالت مصادر أمنية إن المقدم ناظم الصالحي مدير أمن مديرية مودية اغتيل برصاص مسلحين مجهولين أثناء تواجده برفقة حارسه الشخصي في مزرعته بأطراف مدينة مودية، مؤكدة أن الجناه تعقبوا تحركات مدير الأمن قبل أن يغتالوه.
ورجحت المصادر ان مسلحين يتبعون القيادي بالمجلس الإنتقالي الجنوبي "ناصر الشيبه"، المكنى بـ"أبو جهيمان"، الذي عاد مؤخراً من دولة الإمارات لهم علاقة بالعملية، مشيرة الى أن الأجهزة الأمنية ستعمل جاهدة على متابعة المتورطين في عملية اللإغتيال وتقديمهم للمحاكمة.
يذكر أن عملية الاغتيال جاءت بعد يومين من أغتيال أمين عام المجلس المحلي بمديرية المحفد (أبين)، محمد سالم الكازمي، بمنطقة الحسوة بمدينة عدن.