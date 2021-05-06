الحرس الثوري الإيراني يتوعد بضرب الإمارات عسكريا من اليمن في هذة الحالة ويحدد مهمة الحوثيين

الخميس 06 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 1220

في أول تهديد إيراني علني بضرب الإمارات عسكريا عبر ذراعها في اليمن توعد قائد الحرس الثوري الإيراني قائلا: مصير الإمارات سيكون كالوضع في السعودية إذا ما قرر الحوثيون توجيه ضربات لأبو ظبي.

وأضاف متفاخرا " موازين القوى تميل للحوثيين والعتاد الأمريكي لم يستطع إيقاف الهجمات على السعودية".

وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال سلامي إن "موازين القوى في اليمن تسير لصالح اليمنيين، والسعودية تتعرض بشكل مستمر لضربات اليمنيين".

وتابع: "نشهد استقرارا سياسيا في سوريا، وجبهة المقاومة هناك لا تشهد أي تراجع، والعراق يشهد انسجاما سياسيا ووحدة جغرافية، وفصائل المقاومة فيه لا تزال نشطة".