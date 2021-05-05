المراسم الملكية السعودية تعلن عن إجراء جديد متعلق باستقبال رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة لماذا خفضت السعودية سعر بيع الخام لآسيا؟ أمير الكويت يوجه كلمة للشعب فلكي يحدد متى أول أيام عيد الفطر وما القاعدة الشرعية إن تعذر رؤية الهلال؟ مصر تغلق المقاهي والمحال التجارية وتحظر التجمعات والاحتفالات أول تهديد أميركي للحوثيين اذا لم يتوقفوا عن الهجوم على مأرب محمد بن سلمان يستقبل بن زايد في جدة رفض حوثي وغريفيث يعترف بالفشل فيسبوك يحسم الجدل ويعلن قراره بشأن حساب ترامب الطيران الحربي الإسرائيلي يشن أعنف هجوم على اللاذقية وحماة
قال مصدران مطلعان، اليوم الأربعاء، إن السعودية قلصت سعر البيع الرسمي في يونيو لجميع درجات الخام التي تبيعها لآسيا.
وأوضح المصدران أن السعودية حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي عند علاوة 1.7 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بانخفاض 10 سنتات عن مايو، وهو أول خفض سعري منذ ديسمبر العام الماضي.
وأظهرت وثيقة، أن السعودية حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 2.9 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال في يونيو، مقارنة مع خصم 2.4 دولار في مايو.
كما حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة، عند علاوة 1.05 دولار للبرميل، فوق سعر مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت في يونيو، بما يزيد 20 سنتا عن علاوة مايو.