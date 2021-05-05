لماذا خفضت السعودية سعر بيع الخام لآسيا؟

الأربعاء 05 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال مصدران مطلعان، اليوم الأربعاء، إن السعودية قلصت سعر البيع الرسمي في يونيو لجميع درجات الخام التي تبيعها لآسيا.

وأوضح المصدران أن السعودية حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي عند علاوة 1.7 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بانخفاض 10 سنتات عن مايو، وهو أول خفض سعري منذ ديسمبر العام الماضي.

وأظهرت وثيقة، أن السعودية حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 2.9 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال في يونيو، مقارنة مع خصم 2.4 دولار في مايو.

كما حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة، عند علاوة 1.05 دولار للبرميل، فوق سعر مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت في يونيو، بما يزيد 20 سنتا عن علاوة مايو.