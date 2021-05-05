أمير الكويت يوجه كلمة للشعب

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وجّه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كلمة، اليوم الأربعاء، شدد فيها على ضرورة تعاون المواطنين مع السلطات لأن ذلك هو الأساس لأي عمل وطني.
وأكد على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحوار الهادئ، معلناً عدم السماح لأي جهة أو طرف بزعزعة استقرار وأمن الكويت.
واضاف : الكويت أمانة في أعناقنا ولن نسمح لأحد أن يزعزع أمنها.
وتابع: جميعنا مطالبون بالوقوف في وجه الإشاعات التي تبث في منصات التواصل الاجتماعي وتحري الدقة.
في سياق آخر، أشاد أمير البلاد بعمل الطواقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية للتعامل مع الوباء.