مصر تغلق المقاهي والمحال التجارية وتحظر التجمعات والاحتفالات

الأربعاء 05 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي حظر أي تجمعات أو احتفالات خلال الأسبوعين القادمين لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وصدر قرار اليوم الاربعاء، بإغلاق كافة المقاهي والمحال التجارية ومراكز التسوق عند الساعة التاسعة مساءا، حتى 21 مايو وسيتم اتخاذ إجراءات جديدة اعتبارا من الغد.