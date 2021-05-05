مصر تغلق المقاهي والمحال التجارية وتحظر التجمعات والاحتفالات

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أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي حظر أي تجمعات أو احتفالات خلال الأسبوعين القادمين لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وصدر قرار اليوم الاربعاء، بإغلاق كافة المقاهي والمحال التجارية ومراكز التسوق عند الساعة التاسعة مساءا، حتى 21 مايو وسيتم اتخاذ إجراءات جديدة اعتبارا من الغد.