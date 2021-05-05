أول تهديد أميركي للحوثيين اذا لم يتوقفوا عن الهجوم على مأرب

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن الحل الدائم في اليمن يبدأ بوقف هجمات الحوثيين على مأرب.
وذكرت الخارجية الأميركية أن المبعوثين الأممي مارتن غريفيث والأميركي تيم ليندركينغ ومجلس الأمن مجمعون على أن الحل باليمن يبدأ بوقف هجمات مأرب.
واشارت الى ان نقاشات ليندركينغ في عمان ركزت على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لليمن ووقف إطلاق النار.
وكانت مصادر قد كشفت، الثلاثاء أن المبعوث الأميركي ، هدد الحوثيين بعقوبات إذا لم يتوقف هجوم مأرب والقبول بوقف النار،وفق قناة العربية.
وأكدت المصادر أن المبعوث الأميركي أبلغ الحوثيين عبر وسطاء في مسقط أن عدم التعاون سيواجه بعقوبات.
وفي اعتراف ضمني بفشل جهود التوصل لاتفاق، قال غريفيث خلال اختتامه اليوم جولة من الاجتماعات استمرت أسبوعاً مع مجموعة من المعنيين اليمنيين والإقليميين والدوليين "لسنا في المكان الذي نريده فيما يخص التوصل لاتفاق باليمن".
وفي وقت سابق اعترف الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، بتعثر مشاورات جماعته في مسقط مع الوسيطين الأممي مارتن غريفيث، والأميركي تيم ليندركينغ، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة في اليمن.