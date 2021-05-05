محمد بن سلمان يستقبل بن زايد في جدة

الأربعاء 05 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، الأربعاء، مع محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

واستعرض الجانبان،وفق الاعلام السعودي، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره.

حضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وحضر الاجتماع من الجانب الإماراتي اطحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ونائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي وسفير دولة الإمارات لدى المملكة نهيان بن سيف آل نهيان ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد المزروعي.

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، وصل محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الأربعاء، إلى جدة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.