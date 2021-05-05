فيسبوك يحسم الجدل ويعلن قراره بشأن حساب ترامب

الأربعاء 05 مايو 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أصدر مجلس الرقابة الخاص بشركة "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، قراره بشأن الحسابات الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقرر مجلس إدارة المحتوى في موقع "فيسبوك" الإبقاء على حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب علي منصة التواصل الاجتماعي العملاقة.

وحظر "فيسبوك" الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في يناير/كانون الثاني الماضي، خلال جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وكانت علقت شركة فيسبوك "حتى إشعار آخر" حساب ترامب، لانتهاكه قواعدها حول التحريض على العنف، خاصة بعد ما ورد في شريط فيديو عبر فيه عن دعمه لمثيري الشغب.

يشار إلى أن ترامب حظر أيضا من استخدام منصة "تويتر" الشهيرة، التي كانت واحدة من أبرز المنصات الإعلامية والإعلانية له منذ توليه الرئاسة سابقا.

قال المدير المالي لشركة "تويتر"، نيد سيغال، إنه لن يُسمح لترامب، بالعودة إلى المنصة الإلكترونية، حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز.

وكان ترامب أطلق موقعا إلكترونيا جديدا "للتواصل"، يقول إنه سينشر فيه محتوى "مباشرة من مكتب" الرئيس الأمريكي السابق، حيث سيتمكن المستخدمون من إبداء الإعجاب بالمنشورات، وكذلك مشاركتها على حسابات "تويتر" و"فيسبوك