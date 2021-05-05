الطيران الحربي الإسرائيلي يشن أعنف هجوم على اللاذقية وحماة لبنان متورط في تهريب أكبر شحنة مخدرات في العالم إلى السعودية حمدوك يعلق لأول مرة على تهديد السيسي بالحرب بسبب سد النهضة شاشات العرض للمليشات الحوثية تغرق مساحد صنعاء وسط سخط شعبي فشل المفاوضات في مسقط لوقف المعارك بمأرب وتحرك أميركي في مجلس الأمن وزير الإعلام : سياسات الإفقار والتجويع التي تمارسها المليشيات الحوثية بحق المواطنين متعمدة ولن تدوم فجر السعيد تخرج عن صمتها وتحسم الجدل بشأن تصريحات نسبت لها عن أمير الكويت رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم يخرج عن صمتة ويعلن موقفة من معاقبة أندية دوري السوبر الأوروبي توجيهات عاجلة من الرئيس «هادي» لدعم معركة «مـأرب»وإنهاء الإنقلاب «الحوثي»ورئيس الوزراء يعقد اجتماعاً استثنائياً مع قادة الجيش ومحافظي المحافظات لبحث تطبيع العلاقات الثنائية في السياق الإقليمي.. الإعلان رسمياً عن موعد زيارة الوفد التركي للقاهرة
أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، صباح اليوم (الأربعاء)، مقتل مدني وجرح ستة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق في اللاذقية وحماة.
ونقلت وكالة أنباء النظام عن مصدر عسكري، أن «العدو الإسرائيلي نفذ فجر اليوم عدواناً جوياً من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها»، مشيراً إلى أن العدوان أدى إلى «مقتل مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية