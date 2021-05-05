الطيران الحربي الإسرائيلي يشن أعنف هجوم على اللاذقية وحماة

الأربعاء 05 مايو 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، صباح اليوم (الأربعاء)، مقتل مدني وجرح ستة آخرين جراء قصف ‏إسرائيلي استهدف مناطق في اللاذقية وحماة‎.‏

ونقلت وكالة أنباء النظام عن مصدر عسكري، أن «العدو الإسرائيلي نفذ فجر اليوم عدواناً جوياً من اتجاه ‏جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ ‏العدوان وأسقطت بعضها‎»، مشيراً إلى أن العدوان أدى إلى «مقتل مدني وجرح ستة آخرين بينهم‎ طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية من‎ بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية‎