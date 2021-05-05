حمدوك يعلق لأول مرة على تهديد السيسي بالحرب بسبب سد النهضة

الأربعاء 05 مايو 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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علق رئيس وزراء السوداني عبدالله حمدوك، لأول مرة على تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن سد النهضة الإثيوبي وتهديده بالحرب في حال الإضرار بمياه النيل في مصر.

وقال حمدوك في مقابلة مع شبكة "CNN"، إن قضية سد النهضة مصيرية بالنسبة لمصر والسودان.

وبسؤاله عن إذا ما كان يصدق تهديدات مصر بدخول حرب بسبب "سد النهضة"، أجاب بأنه "عندما أدلى السيسي بهذه التصريحات عن سد النهضة، كان يهدف مثلنا لجذب انتباه العالم لحساسية وجدية القضية لمصر والسودان".

وأضاف أن "مسألة سد النهضة مقيدة زمنيا وتتعلق بالأمن والسلامة لملايين الناس في مصر والسودان".

وأعرب عن أمله في أن يعي بقية العالم مدى جدية وخطورة الوضع جراء عدم التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاثة بشأن السد.

وأشار إلى أن "سد النهضة يمكن أن يكون نافعا لإثيوبيا والسودان ومصر معا، ولكن يجب التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملئه وتشغيله".

ولكنه في الوقت نفسه أكد على أنه "بدون اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة سنكون (مصر وإثيوبيا) تحت رحمة إثيوبيا وتحكمها في تدفق المياه".

وتتخوف مصر من تأثير السد على إمداداتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بنسبة 97% في مياه الشرب والري، بينما يحذر السودان من أن ملء السد من دون توقيع اتفاق سيؤدي إلى أضرار بسدوده.

وخلال الأسابيع الماضية حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا من "المساس بنقطة من مياه مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة"