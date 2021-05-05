وزير الإعلام : سياسات الإفقار والتجويع التي أمارسها المليشيات الحوثية بحق المواطنين متعمدة ولن تدوم

الأربعاء 05 مايو 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جزء من سياسات الإفقار ‏والتجويع المتعمد بحق المواطنين في مناطق سيطرتها‎ . ‏

وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن زعيم ميليشيا الحوثي وجه ميليشياته بصرف مئات الملايين من الريالات ‏حصرياً لأتباعه من محافظة صعدة، بينما الملايين من المواطنين في العاصمة المختطفة وباقي المناطق الخاضعة لسيطرته يتضورون فقراً ‏وجوعاً، في أكبر مأساة إنسانية في العالم كما وصفتها تقارير الأمم المتحدة‎ .

‏ وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي نهبت الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والإيرادات من الجمارك والضرائب في مناطق سيطرتها، ‏وأوقفت مرتبات الموظفين منذ ستة أعوام، وخنقت القطاع الخاص، وصادرت مدخرات المواطنين عبر فرض الرسوم والجبايات غير ‏القانونية، دون أي اعتبار لتردي الوضع الاقتصادي والمعاناة الإنسانية‎ .‎‏ ‏‎

‏ وأضاف أن ميليشيا الحوثي الإرهابية وجهت المليارات التي نهبتها من خزينة الدولة والإيرادات وقوت ومدخرات المواطنين لصالح ما تسميه ‏‏"المجهود الحربي" وتصعيد حربها المتواصلة على اليمنيين، وتمويل أنشطتها الإرهابية، وتنفيذ سياسات إيران التخريبية للإضرار بأمن ‏واستقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية‎.‎‏