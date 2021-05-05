فجر السعيد تخرج عن صمتها وتحسم الجدل بشأن تصريحات نسبت لها عن أمير الكويت

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حسمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الجدل بشأن ما أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات نسبت لها عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.
وقالت فجر السعيد عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر": "استقطاع جزء من كلامي عن الأزمة الخليجية قبل حلها ومونتاجه بطريقة تظهر بأني أسيء للمقام السامي حيلة الضعيف، فعلاً أثبتوا يا خمه أن عجز حمار أبوكم وما لقيتوا شي علي إلا الفبركة".
استقطاع جزء من كلامي عن الأزمه الخليجيه قبل حلها ومونتاجها بطريقه تظهر بإني أسيء للمقام السامي حيله الضعيف.
وأضافت "أعتقد ولائي وحبي وتقديري لسيدي صاحب السمو وسمو ولي العهد وأثق أنهم يعلمون جيداً.. من تكون فجر السعيد".
وتابعت "اللي يفكر يسيء لي خل يشوفله سالفه غير التشكيك في ولائي لسيدي صاحب السمو وسمو ولي عهده… هالموضوع صعب عليكم".
وأكدت أنها أول من يطيع أوامر الأمير، موضحة "تاريخي يشهد والكبار يعرفون أن فجر السعيد أول من يطيع وآخر من يعصي والولاء للحكم ورث أبوي وجداني".
ووفقا لفجر السعيد، فإنه جرى اقتطاع جزء من فيديو قديم كانت تتحدث خلاله عن المصالحة الخليجية، قبل أن يتم إظهارها بأنها تسيء إلى القيادة السياسية في الكويت، وهو ما ردت عليه السعيد برد حاسم لتنفي ذلك الفيديو المفبرك، على حد قولها