تضرر 186 منزلاً جراء السيول بـ”تريم“.. ”البحسني“ يشكل لجنة لحصر الأضرار و”الكثيري“ يوجه بالتحقيق

الأربعاء 05 مايو 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وجه محافظ محافظ حضرموت (شرقي اليمن) اللواء الركن فرج البحسني، الثلاثاء 4 مايو/أيار، بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة، عصام الكثيري، لحصر أضرار السيول بمديرية تريم، التي تسببت بتضرر 186 منزلاً .

كما عيّن البحسني كلاً من وكيل المحافظة للشؤون الفنية، ووكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء، ومدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالساحل، ومدير مكتب وزارة الأشغال العامة بالوادري الصحراء، ومدير عام مديرية تريم، أعضاءً في لجنة حصر أضرار السيول.

وتقرر أن تقوم اللجنة بحصر الأضرار البشرية والمادية في موقع الضرر، ورفع تقرير يومي من نشاطها إلى المحافظ، على ان ترفع اللجنة تقريرها النهائي خلال أسبوع من صدور هذا القرار والتكليف، وأن لها الحق في أن تستعين بمن تراه مناسباً.

وفي وقت السابق الثلاثاء، كشف وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، عن تضرر 186 منزلاً في تريم جراء السيول، مؤكداً توجيهاته بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الكارثة.



وقال الوكيل الكثيري، في مقابلة مع قناة حضرموت، إن لجنة إدارة ومعالجة آثار أزمة سيول تريم، قامت بحصر مباني المواطنين التي تضررت كلياً و جزئياً والتي بلغت 186 منزلاً، مشيرا إلى أنه وجه بصرف مليوني ريال لكل أسرة متضررة كتعويضات أولية عن الخسائر التي تعرضوا لها.



وأعلن الوكيل أنه تم تكليف لجنة فنية متخصصة، ستعمل على إجراء تحقيق فني لبحث أسباب حدوث الكارثة والحلول العاجلة لمنع تكرار هذه الأزمة، مشدداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتسببين في وقوع الكارثة بغض النظر عن منصبه، وسيعلن ذلك عقب التحقيق.



وذكر الكثيري أن، كارثة السيول بتريم كانت فوق المتوقع، وأن الجهود الأولية تنصّب حول إنقاذ الأرواح والممتلكات والبنية التحتية، موجها بنقل عدد من الأسر إلى شقق مفروشة، وتقديم الرعاية والغذاء وكافة أوجه الدعم لهم.



وقال إن عدد من المنظمات والجهات المانحة من داخل الوطن وخارجه فتحت قنوات اتصال لمعرفة تفاصيل عن الكارثة وأوجه التدخلات الممكنة والمطلوبة.



وبدأت أمس السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت، بصرف المساعدة للأسر المتضررة، والتي تقدر بـ 2 مليون ريال لكل أسرة، حاثة باقي الأسر على سرعة استلام مخصصاتها.