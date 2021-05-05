الرئاسة التركية تكشف عن اتصال بين «أردوغان» و«الملك سلمان»..ما الذي بحثاه؟

الأربعاء 05 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت وكالة "الأناضول" التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث، مساء الثلاثاء، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الزعيمين، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وزاد التوتر بين أنقرة والرياض بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وفي 26 أبريل الماضي، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن أنقرة تبحث تحسين العلاقات مع السعودية ومصر، مؤكداً احترام بلاده لقرار المحكمة السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف في حديث مع وكالة "رويترز": "إننا نبحث سبل إصلاح العلاقات مع السعودية بأجندة أكثر إيجابية"، مبيناً بخصوص محاكمة قتلة خاشقجي: "لديهم محكمة أجرت محاكمات، اتخذوا قراراً، وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار".

وبعد إعلان المصالحة الخليجية في يناير 2021، شهدت العلاقات السعودية التركية بعض ملامح التقارب عبر التصريحات المتبادلة بين المسؤولين.

وأعلن الرئيس التركي استعداد بلاده لتصحيح العلاقات مع دول الخليج، وقال إنها تعتبر علاقات استراتيجية.

وهذا هو الاتصال الثاني بين الرئيس التركي والعاهل السعودي خلال شهر رمضان، حيث أجرى أردوغان اتصالاً، مطلع الشهر، هنأ فيه الملك سلمان بحلول الشهر الكريم.

وتأتي هذه التحركات في إطار محاولات أنقرة إعادة تطبيع العلاقات مع عدد من الدول، بينها مصر والإمارات والسعودية، بعد سنوات من التوتر والجفاء.