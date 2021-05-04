”غريفيث“ و”ليندر كينج“ يلتقيان بـ”عمَّان“ بعد فشل جولتهما في ”مسقط“

الثلاثاء 04 مايو 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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عقد المبعوثان الأممي مارتن غريفيث والأمريكي تيم ليندر كينج، الثلاثاء 4 مايو/أيار، اجتماعاً في الأردن، لبحث استئناف العملية السياسية في اليمن، بعد فشل جولتهما الى مسقط.

وقال “غريفيث“ إنه التقى ”كينج“ والسيناتور الديمقراطي "كريس ميرفي“، وبحث معهما الوضع في مأرب، وآفاق التوصل لاتفاق حول المطارات، والموانئ، ووقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية في اليمن.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بحث مع وفد أمريكي الأزمات التي تمرّ بها منطقة "الشرق الأوسط"، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، دون تفاصيل.

وكان مبعوثا الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى اليمن غادرا العاصمة العُمانية (مسقط) عقب رفض وفد مليشيا الحوثي البنود الإنسانية، والاقتصادية، والعسكرية المطروحة لحل الأزمة اليمنية.

من جانبه، ألمح المتحدث باسم مليشيا الحوثي، محمد عبدالسلام، إلى أن الجهود الدولية لوقف إطلاق النار -الجارية في مسقط- لم تحقق تقدما.

وقال عبدالسلام، في تغريدة له على 'تويتر'، إن اختزال الصراع في اليمن في معركة جزئية لا يعالج المشكلة، بل يفاقمها، ويطيل أمد الحرب.

ووفق مصادر دبلوماسية، فإن الحوثيين يصرّون على تنفيذ ما يصفونه بالملف الإنساني المتعلق بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، قبل وقف هجومهم على مأرب، بينما تطالب الحكومة اليمنية والتحالف السعودي - الإماراتي بأن تكون الخطوتان متزامنتين.

وكان المبعوثان الأمريكي والأممي ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، وصلوا إلى مسقط الأحد الماضي، للتفاوض حول وقف إطلاق النار في اليمن.