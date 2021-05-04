رئيس الحكومة يصل مأرب لمهمتين عسكرية وتنموية

الثلاثاء 04 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-مأرب

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وصل رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، يوم الثلاثاء، الى محافظة مأرب، قادما من محافظة حضرموت (شرق اليمن).

وكان في استقبال عبدالملك، محافظ مأرب سلطان العرادة وقيادات السلطة المحلية والتنفيذية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية وممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية..

وتأتي زيارة رئيس الحكومة الى مأرب للإطلاع ميدانيا على الأوضاع العسكرية والإنسانية والخدمية والتنموية في المحافظة،وفقا للاعلام الرسمي.

وسيرأس معين عبدالملك اجتماعات لقيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، وقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة مأرب، والفعاليات الشعبية والقبلية المساندة للجيش الوطني في المعركة المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيات الحوثي الانقلابية.

كما سيتفقد رئيس الوزراء احوال المقاتلين من أبطال الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل الذين يسطرون ملاحم اسطورية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف مأرب، ومناقشة الاحتياجات والمتطلبات العاجلة لدعم هذا الصمود حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بإسناد من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.