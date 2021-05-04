الأرصاد اليمنية تحذر من تدفق السيول وتدعو القاطنين هذه المناطق لأخذ الحيطة والحذر أميركا ترد على أنباء اتفاق جديد مع ايران: لن ندفع فدية كورونا يؤجل سفر المنتخب اليمني الى السعودية والمدرب مصاب بالفيروس تفاصيل الجولة الخامسة لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في قرار مفاجئ وعاجل ..كوريا الشمالية تنسحب من تصفيات كأس العالم مسؤول فرنسي يكشف ل رويترز عن تفاصيل صفقة العمر لأحدث الطيران لمصر شخصية غامضة تكشف أسرار إيهاب توفيق وحفلتة مع فضل شاكر ميسي يخفق من جديد ويسجل رفما سلبيا في مباراة فالنسيا ضد برشلونة 22 منظمة يمنية تنتفض بوجه المليشيات الحوثية لإطلاق الصحافيين المعتقلين الجيش الوطني يعلن عن كسر هجوم للمليشيات الحوثية على مأرب وباريس تحث الإنقلابيين على قبول المبادرة السعودية
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن، بتراجع حالة عدم الاستقرار في الأجواء مع استمرار فرص هطول الأمطار متفاوتة الشدة في معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .
وأشار المركز في نشرته الجوية ليوم الثلاثاء، إلى تراجع حالة عدم الاستقرار في الأجواء و استمرار فرص هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الغربية المحاذية لسهل تهامة وفي المرتفعات الجنوبية والهضاب الداخلية لمحافظات شبوة و حضرموت وصولاً إلى المناطق الساحلية الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها.
ولفت الى استمرار فرص هطول الأمطار المتفاوتة على ارخبيل سقطرى.
ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى توخي الحيطة والحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان أثناء وبعد هطول الأمطار وأخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية.
وحذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة ، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية أثناء وبعد هطول الأمطار.
وأوضح المركز أن امطاراً متفرقة متفاوتة الشدة رافقتها العواصف الرعدية هطلت يوم أمس على أجزاء من المحافظات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية والصحراوية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي .
وكانت السيول الجارفة قد تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة في مدينة تريم التاريخية بمحافظة حضرموت، حيث شهدت اليومين الماضيين، امطارا غزيرة اودت بحياة مواطنين وانهيار منازل ونزوح اسر.