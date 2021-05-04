كورونا يؤجل سفر المنتخب اليمني الى السعودية والمدرب مصاب بالفيروس

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أجل الاتحاد اليمني لكرة القدم، سفر المنتخب الأول لكرة القدم إلى السعودية حتى غدا الأربعاء بسب تأخر نتائج فحص كورونا لأعضاء البعثة قبل دخولهم المملكة.
وقال موقع كورة “إن وجهة المنتخب ستكون العاصمة السعودية الرياض، لإقامة معسكر هناك بقيادة مساعد المدرب أحمد علي قاسم، استعدادا للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا”.
وأكد المصدر أن المنتخب سيغادر معسكره الداخلي بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، بدون مدربه الوطني سامي النعاش، الموجود حاليا في عدن للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.