مسؤول فرنسي يكشف ل رويترز عن تفاصيل صفقة العمر لأحدث الطيران لمصر

الثلاثاء 04 مايو 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 301

أفاد مسؤول بوزارة القوات المسلحة الفرنسية لوكالة "رويترز" بأن قيمة الصفقة الخاصة ببيع 30 من مقاتلات "رافال" التي تصنعها شركة "داسو" الفرنسية لمصر، تبلغ نحو 4 مليارات يورو.

وقالت الدفاع الفرنسية: صفقة بيع 30 طائرة رافال لمصر ستساعد في الحفاظ على 7000 فرصة عمل لـ3 سنوات

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن التسليم سيبدأ عام 2024، وأن مصر ستتسلم المقاتلات بين عامي 2024 و 2026.

ولفت المسؤول إلى أنه سيجري، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد ترتيبات التمويل، التي تشمل ضمانات حكومية فرنسية بنسبة 85%، ومن المرجح بدء العمل على تنفيذ الصفقة في يونيو المقبل.

وكانت وزارة الدفاع المصرية قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، إبرامها اتفاقا مع فرنسا لتزويد الجيش المصري بـ30 مقاتلة جديدة من نوع "رافال