شخصية غامضة تكشف أسرار إيهاب توفيق وحفلتة مع فضل شاكر

الثلاثاء 04 مايو 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تحدث رجل غامض تم التستر على وجهه في لقاء أجري مع النجم المصري، إيهاب توفيق، عن بعض أسرار الفنان المصري التي تم الكشف عنها لأول مرة.

وظهر إيهاب توفيق في لقاء مع المخرجة المصرية والمقدمة إيناس الدغيدي، ضمن برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي يعرض على إحدى القنوات المصرية في شهر رمضان.

وكشف الإعلان الترويجي للجزء الثاني من اللقاء الذي لم يعرض بعد، عن وجود شخصية غامضة، تم حجبها وحجب صوتها عن المشاهدين والفنان، حيث قدمت هذه الشخصية مجموعة أسرار لأول مرة تتعلق بالنجم المصري.

ويظهر الفنان المصري في المشاهد مرتبكا بسبب سلسلة من الأسئلة المحرجة التي طرحتها المقدمة، لكن اللافت في المشهد كان مجموعة الحقائق التي كشفتها الشخصية الغامضة، منها دخول أحد المعجبين غرفة النوم الخاصة بالنجم المصري، حيث يقول توفيق: "عايز فضايح؟".

لكن الشخصية أحرجت توفيق عندما وجهت له تهديدا كلاميا "أقول ولا تقول أنت"، الأمر الذي جعل النجم المصري يستغرب ويقول: "حول ماذا؟". وكشفت الشخصية عن وجود حفلة قام بها إيهاب توفيق مع فضل شاكر وشريف، بحسب الرجل، لتتغير بعدها ملامح توفيق ويشيح بوجهه.

وظهرت على توفيق علامات الحزن والبكاء عندما سألته المقدمة "موت الأب بيعمل أيه؟"، ولتأتي الشخصية الغامضة وتتحدث عن "انقلاب الحياة إلى سواد بعد أن وجد بعض الناس (عمل) في منزل توفيق".

وظهر إيهاب توفيق في البرنامج بجزء أول تحدث فيه عن حقيقة خلافه مع النجم عمرو دياب وعلاقته بالفنان حميد الشاعري ومصطفى قمر وموقفه من الترشح لنقابة الموسيقيين ورأيه في أغاني المهرجانات وغيرها من المواضيع المثيرة