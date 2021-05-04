ميسي يخفق من جديد ويسجل رفما سلبيا في مباراة فالنسيا ضد برشلونة

الثلاثاء 04 مايو 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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سجل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما سلبيا جديدا في مباراة فالنسيا ضد برشلونة، التي أُقيمت أمس الأحد، لحساب الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وأهدر ميسي ركلة جزاء في اللقاء، ولكنه تعامل مع الكرة وسجلها هدفًا في شباك فالنسيا بعد ارتداد الكرة إليه، وسجل هدفًا ثانيًا لبرشلونة في شباك فالنسيا من ركلة حرة بالدقيقة الـ70، بحسب ما ذكرت صحيفة "hihi2".

لم يتمكن ميسي خلال موسم واحد من تسجيل ركلتي جزاء لبرشلونة في شباك فالنسيا للمرة الأولى في مسيرة النجم الأرجنتيني.

وخلال مباراة فالنسيا ضد برشلونة في الدور الأول، كان الحارس خوامي دومينيك تصدى لركلة جزاء من ميسي بينما تصدى الحارس الهولندي ياسبر سيليسن لركلة جزاء من ميسي في مباراة الأمس بالدور الثاني.

وسيلعب برشلونة مع نادي أتلتيكو مدريد عصر السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، حيث يطمح البارشا في الفوز للصعود إلى صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد