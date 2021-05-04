هل اعطى «بايدن» الضوء الأخضر لـ «الحوثيين»لتصعيد الهجمات العسكرية ضد السعودية؟.. تقرير دولة خليجية تمنع سفر مواطنيها ومرافقيهم ما لم يتلقوا لقاح «كورونا» صحيفة سعودية تتحدث عن تحرك شعبي ضد «الحوثيين» سيكون دافعًا لمواجهة كبيرة وفاصلة مجدداً.. الحوثيون يعلنون نسف محادثات مسقط والمبعوثان «الأمريكي والأممي» يُغادران الأراضي العمانية دعوة ”العرادة“ تدشن ”مرحلة فاصلة“ في الحرب ضد الحوثيين والقبائل تتداعى لتحرير العاصمة صنعاء وتلبي ”دعوة النفير“ ”باريس“ تكشف سر خفي وراء إصرار الحوثي على إسقاط مأرب وتؤكد: ”يريدون اعتراف دولي بأنهم أسياد اليمن الوحيدون وعقيدتهم تقود اليمن نحو حرب لا نهاية لها“ موقف تاريخي.. إعلامي يمني شهير يرفض عرضاً من قنوات mbc مقابل نصف مليون دولار ويكشف الأسباب ماذا قال رجل الأعمال شوقي هايل عن الصحفيين في يوم الصحافة العالمي أول دولة خليجية تقر رسميا إسقاط عقوبة الزنا وتشجع الرذيلة في أراضيها ”واشنطن“ تعلن عن موقف موحد للدول الـ5 دائمة العضوية بمجلس الأمن بخصوص الأزمة اليمنية
أعلنت الحكومة الكويتية، امس الاثنين، منع سفر مواطنيها ومرافقيهم ما لم يكونوا تلقوا لقاح كورونا، مؤكدة استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين لمواجهة الجائحة.
وقررت وزارة الصحة الكويتية تمديد فترة إعطاء الجرعة الثانية من لقاح (فايزر/بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا لتكون بعد 6 أسابيع من الجرعة الأولى على أن تبقى 3 أسابيع لمن تفوق أعمارهم الـ60 عاماً ولأصحاب الأمراض المزمنة.
كانت الحكومة اتخذت قراراً في فبراير (شباط) الماضي يقضي بإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملون في المنطقة المقسومة.
وأكد القرار السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.
في سياق آخر، شددت الحكومة على منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق.
وبالنسبة للمطاعم، يجري الاكتفاء بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل. وتسري القرارات اعتباراً من الأربعاء المقبل حتى إشعار آخر.
وقررت الحكومة تكليف الهيئة العامة للرياضة الكويتية، بالتنسيق مــع وزارتي الداخلية والصحة واللجنة الأولمبية الكويتية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق الآلية المقدمة من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية بشأن الضمانات المقترحة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين.