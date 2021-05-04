دولة خليجية تمنع سفر مواطنيها ومرافقيهم ما لم يتلقوا لقاح «كورونا»

الثلاثاء 04 مايو 2021 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت الحكومة الكويتية، امس الاثنين، منع سفر مواطنيها ومرافقيهم ما لم يكونوا تلقوا لقاح كورونا، مؤكدة استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين لمواجهة الجائحة.

وقررت وزارة الصحة الكويتية تمديد فترة إعطاء الجرعة الثانية من لقاح (فايزر/بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا لتكون بعد 6 أسابيع من الجرعة الأولى على أن تبقى 3 أسابيع لمن تفوق أعمارهم الـ60 عاماً ولأصحاب الأمراض المزمنة.

كانت الحكومة اتخذت قراراً في فبراير (شباط) الماضي يقضي بإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملون في المنطقة المقسومة.

وأكد القرار السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

في سياق آخر، شددت الحكومة على منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق.

وبالنسبة للمطاعم، يجري الاكتفاء بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل. وتسري القرارات اعتباراً من الأربعاء المقبل حتى إشعار آخر.

وقررت الحكومة تكليف الهيئة العامة للرياضة الكويتية، بالتنسيق مــع وزارتي الداخلية والصحة واللجنة الأولمبية الكويتية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق الآلية المقدمة من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية بشأن الضمانات المقترحة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين.