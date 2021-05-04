موقف تاريخي.. إعلامي يمني شهير يرفض عرضاً من قنوات mbc مقابل نصف مليون دولار ويكشف الأسباب

الثلاثاء 04 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشف الإعلامي اليمني الساخر محمد الربع، لأول مرة، الاثنين 3 مايو/أيار عن عرض عمل تلقاه من شبكة ام بي سي MBC السعودية مقابل نصف مليون دولار.

وقال الربع في تدوينة على ”فيسبوك“، رصدها ”مأرب برس“، أن شركة انتاج في أبو ظبي قدمت له عرضا لبرنامجه الساخر وتحويله لبرنامج عربي سيبث على قناة mbc السعودية طالما انهم يلتقوا معه في نفس الهدف مواجهة المليشيا الحوثية ذراع ايران في المنطقة وهو مايجعل البرنامج عربي وسيتم عرضه بشاشة عريية لم يحددها.

وأكد ”الربع“ انه انسحب من العرض الذي تلقاه قبل سبعة شهر ولا يزال قائما حتى اليوم واعتذر بسبب ”المحتوى الذي طلب مني أن أقدمه"، مشيرا الى ان ”أي إعلامي أو فنان في الوطن العربي يحلم بالعمل في هكذا قنوات وتعتبر فرصة.. لكني وجدتها إختبار صعب لي هل سأقبل بتغيير مواقفي وامتدح أشخاص وجهات ولو عكس قناعاتي وضد مصالح بلادي."

ويعد محمد الربع أحد أهم الاعلاميين اليمنيين والذي اشتهر ببرنامجه الساخر ”عاكس خط“ و ر”ئيس الفصل“.

وكان الصحفي والناشط محمد المقبلي قد نشر على صفحته في ”فيسبوك“ منشوراً ذكر فيه ان ”محمد الربع“ رفض عرضاً وصل إلى نصف مليون دولار كعرض أولي والسقف مفتوح مقابل تقديم برنامج ساخر على شبكة MBC، وهو ما دعا ”الربع“ للتعقيب وكشف تفاصيل ”العرض“.

وقال ”الربع“: "لو كان الموضوع مادي فأعتقد أني أكثر إعلامي يمني يستطيع أن يجني أموال من عمله ، ولكن هناك أشياء لايمكن أن أفاوض عليها ولا يمكن للمال أن يكون بديلاً عنها“، مضيفا: "قد استطيع كسب رضى أطراف ودول مقابل ان اكسب فتات من أموالهم لكن سافقد احترامي لنفسي قبل إحترام جمهوري لي."