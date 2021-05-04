ماذا قال رجل الأعمال شوقي هايل عن الصحفيين في يوم الصحافة العالمي

الثلاثاء 04 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - غرفة الأخبار

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شوقي هائل يُحيي الاقلام الصحفية المهنية في يوم الصحافة العالمي حيا رجل الاعمال اليمني المعروف الاستاذ شوقي احمد هائل ، الاقلام المهنئين البناءة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة.

وقال في تغريدة على تويتر : في اليوم العالمي للصحافة، نشكر ونحي الأقلام المهنية البناءة، حملة مشاعل الوعي والابداع، والتي تؤدي رسالتها بكل مسئولية معتمدة على معلومات مثبتة وموثوقة، فالأمانة التي تقع على عاتق الصحفي والإعلامي تتطلب التزاماً دقيقاً بمصداقية الكلمة لتأثيرها الواسع في صناعة وتكوين الرأي العام.