”واشنطن“ تعلن عن موقف موحد للدول الـ5 دائمة العضوية بمجلس الأمن بخصوص الأزمة اليمنية

الإثنين 03 مايو 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين 3 مايو/أيار، إن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تعتزم إنهاء النزاع في اليمن.



وذكرت الوزارة في تغريدة على حسابها بتويتر أن "المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، والسفير الأمريكي في اليمن، كريستوفر هنزل يؤكدان على الحاجة إلى توافق الآراء من أجل إنهاء هجوم الحوثيين على مأرب، ووقف إطلاق النار بشكل شامل على مستوى البلاد".



وأضافت الوزارة "تعتزم مجموعة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن على حل النزاع، وتُرحب بالعمل الجماعي".



ومنذ فبراير الماضي يقود المبعوثان الأممي والأمريكي جهوداً مضاعفة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في مأرب واليمن بشكل عام يتبعه مفاوضات سياسية تُفضي إلى إنهاء الصراع وإحلال سلام مستدام.