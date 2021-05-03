شاهد: سيول عارمة بحضرموت تتسبب بوفاة مواطنين وانهيار منازل والسلطات توجه بصرف مليوني ريال لكل إسرة

الإثنين 03 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت سلطات محافظة حضرموت، اليوم الإثنين، وفاة أربعة مواطنين وإصابة وفقدان آخرين ونزوح عشرات الأسر وانهيار 11 منزلًا؛ جراء سيول سببتها أمطار غزيرة في مدينة تريم التاريخية.

وبحسب غرفة طوارئ حضرموت فأن تريم وعددا من مديريات وادي وصحراء حضرموت شهدت خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة تدفقت على إثرها سيول عارمة.

وأشارت إلى أن الخسائر الأولية في تريم شملت مصرع أربعة مواطنين، ثلاثة منهم من أسرة واحدة (أب وأم وبنت)، وجريح، فيما تواصل فرق الطوارئ والمتطوعين عمليات البحث عن مفقودين.

في سياق متصل وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثيري، اليوم الاثنين، بصرف مبلغ اثنين مليون ريال لكل أسرة متضررة من السيول في مدينة تريم.

واطلع الكثيري بمعية وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان على حجم الأضرار التي خلفتها الحالة المطرية في مديرية تريم والتي تسببت في حدوث أضرار كبيرة في مناطق وضواحى المدينة.

بدوره، أشار وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان إلى أن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي أصدر توجيهات مباشرة بتقديم المساعدات العاجلة للمواطنين المتضررين وايوائهم مترحما على أرواح الشهداء الذين سقطو جراء جريان السيول.