شاهد: سيول عارمة بحضرموت تتسبب بوفاة مواطنين وانهيار منازل والسلطات توجه بصرف مليوني ريال لكل إسرة في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. الصحفيون في اليمن يتعرضون لمخاطر كبيرة وغريفيث يدعو لحمايتهم انتخابات محسومة في سوريا.. الأسد يترشح مجددا للرئاسة وأحد منافسيه امرأة الملك سلمان يعين أول رائد فضاء عربي مستشارا خاصا له.. من هو الأمير سلطان بن سلمان وماذا قال عقب تعيينه؟ دولة خليجية السفر اليها ممنوع والمغادرة بشروط ريال مدريد يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة تشيلسي النارية تعرف على أضرار السهر لساعات طويلة وماهي المضاعفات الصحية الجسيمة التي يسببها تعرف على دور لحم الدجاج في الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي المجلس العسكري يعلن تشكيل الحكومة الإنتقالية الجديدة تضم أفراد من المعارضة في اجتماع عاجل مع وزير الدفاع ..رئيس الوزراء يطلق تصريحات نارية حول دعم الجيش الوطني في مأرب قد تغير من سير المعارك
دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الإثنين، الأطراف اليمنية إلى حماية الصحفيين وعائلاتهم.
وقال في تغريدة عبر تويتر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو /أيار بأن مساحة حرية الصحافة تتقلص باستمرار في اليمن.
وأضاف :يواجه الصحفيون اليمنيون مخاطر كبيرة عند القيام بعملهم.. أحثّ جميع الأطراف على حماية الصحافيين وعائلاتهم من سوء المعاملة والإفراج الفوري عن المحتجزين.