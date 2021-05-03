في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. الصحفيون في اليمن يتعرضون لمخاطر كبيرة وغريفيث يدعو لحمايتهم

الإثنين 03 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 300

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الإثنين، الأطراف اليمنية إلى حماية الصحفيين وعائلاتهم.

وقال في تغريدة عبر تويتر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو /أيار‏ بأن مساحة حرية الصحافة تتقلص باستمرار في ‎اليمن.

وأضاف :يواجه الصحفيون اليمنيون مخاطر كبيرة عند القيام بعملهم.. أحثّ جميع الأطراف على حماية الصحافيين وعائلاتهم من سوء المعاملة والإفراج الفوري عن المحتجزين.