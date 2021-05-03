الملك سلمان يعين أول رائد فضاء عربي مستشارا خاصا له.. من هو الأمير سلطان بن سلمان وماذا قال عقب تعيينه؟

الإثنين 03 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 540

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فجر اليوم عدة أوامر ملكية، تضمنت تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً للملك بمرتبة وزير، ورئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

وعقب صدور التعيين نقلت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير سلطان بن سلمان رفع ”الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود“، بمناسبة صدور قرار التعيين الجديد

وأبدى الأمير اعتزازه بخدمة خادم الحرمين الشريفين والعمل بالقرب منه.

وقال الأمير سلطان بن سلمان:“ نشكر الله أن منّ علينا في المدة الماضية بتأسيس الهيئة السعودية للفضاء وفق أعلى المعايير المهنية وإكمال المرحلة التأسيسية والبناء المؤسسي، والرفع بالاستراتيجية للدولة بفضل الله أولاً ثم دعم واهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده الأمين“.

من هو الأمير سلطان بن سلمان؟

والأمير سلطان بن سلمان (64 عاما) هو الابن الثاني للملك سلمان ووالدته هي الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، اشتهر على نطاق واسع بأنه أول رائد فضاء عربي وأول رائد فضاء مسلم، عندما أبحر في الفضاء عام 1985 وكان في الثلاثين عمره آنذاك.

وقبل ذلك خضع الأمير سلطان بن سلمان لتدريب مكثف استمر لستة أشهر في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا حتى تمكن في النهاية من المشاركة في رحلة إلى الفضاء الخارجي على متن مكوك الفضاء ديسكفري الذي انطلق في 17 يونيو 1985 في رحلة استمرت أسبوعا.

وكانت مهمة الأمير سلطان في تلك الرحلة هي المشاركة في وضع القمر الصناعي ”عرب سات 1 بي“ في مساره وعاد المكوك إلى الأرض في 24 يونيو 1985.

الحياة العملية

بدأ الأمير سلطان بن سلمان مشواره المهني في مجال الطيران حيث مارس الطيران المدني لأكثر من ثلاثة عقود بترخيص من قبل هيئة الطيران الاتحادي الفيدرالي في أمريكا عام 1976.

وعمل لمدة تجاوزت عشر سنوات في القوات الجوية الملكية السعودية بدءا من كلية الملك فيصل الجوية في الرياض عام 1985 وقاعدة الملك عبد العزيز الجوية في الظهران عام 1990 قبل أن يتقاعد برتبة عقيد طيار عام 1996.

وبعد ذلك حصل على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية والسياسية من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999.

وشغل منصب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية حتى 27 ديسمبر 2018. وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، والرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة.

حياته الخاصة

والأمير سلطان بن سلمان متزوج من الأميرة هيفاء بنت الراحل سعود الفيصل، أشهر وزير خارجية سعودي.

وله 3 أبناء (الأمير سلمان، الأميرة سحر، الأميرة هلا).