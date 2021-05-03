ريال مدريد يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة تشيلسي النارية

الإثنين 03 مايو 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تلقى فريق ريال مدريد الإسباني صدمة قوية، قبل مواجهته مع تشيلسي الإنجليزي النارية في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

وأكد الريال غياب المدافع الفرنسي رافائيل فاران عن مباراة تشيلسي المرتقبة، بعد تأكيد إصابته في عضلة الساق.

وانتهت مباراة الذهاب، في ملعب فالديباس، بالتعادل بهدف لكل فريق، ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف لكي يضمن التأهل لنهائي البطولة الأوروبية.

وخرج فاران من الشوط الأولى لمواجهة ريال مدريد مع أوساسونا، يوم السبت، والتي فاز بها الملكي بهدفين دون رد، متأثرا بإصابته ليتأكد غيابه عن موقعة ستامفورد بريدج.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا رافائيل فاران اليوم من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص حالته بإصابة في العضلة المقربة اليمنى".

وتعتبر إصابة فاران ضربة قوية للميرنغي، الذي يخوض منافسات شرسة على لقب الدوري الإسباني، وينتظر مواجهة محورية أمام أشبيلية يوم الأحد المقبل.

يتأخر فريق المدرب زين الدين زيدان بنقطتين عن أتلتيكو مدريد، قبل أربع مباريات متبقية.

من المحتمل أن يشكل إيدر ميليتاو وناتشو فرنانديز شراكة دفاعية مركزية ضد تشيلسي/ بعد أن تفوقا بينما كان فاران غائبًا مؤخرًا بسبب اختبار إيجابي لـ "كوفيد-19". ويقترب سيرجيو راموس أيضًا من العودة إلى لياقته بعد إصابة في ربلة الساق، لكن سيكون من المفاجئ إعادة اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا ضد تشيلسي، بعد أكثر من شهر من غيابه.

​كما سبق وأعلن النادي الملكي عن إصابات عديدة في خط دفاعه، قبل مواجهة تشيلسي، أبرزها إصابة ظهيره الأيمن داني كارفخال في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال النادي في بيان: "بعد الفحوص التي خضع لها لاعبنا داني كارفخال من قبل الفريق الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في عضلة بالساق اليمنى".

وعاني كارفخال من الإصابات هذا الموسم وشارك في 15 مباراة فقط بجميع المسابقات. ويغيب لوكاس فاسكيز، الذي كان يحل محل كارفخال في مركز الظهير الأيمن، حتى نهاية الموسم بعد إصابة في الركبة، كما يغيب الظهير الأيسر فيرلان مندي منذ فترة للإصابة أيضا في ربلة الساق