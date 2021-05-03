في بيان رسمي...الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 20 مليون في هذه الدولة فقط

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أعلنت السلطات الصحية الهندية، اليوم الإثنين، تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يقرب من 20 مليوناً.
وسُجلت في الوقت عينه 3417 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس.
ومع تسجيل 368147 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ مجموع الإصابات بكورونا في الهند حتى الآن 19.93 مليون في حين وصل العدد الكلي للوفيات إلى 218959، وفقاً لبيانات وزارة الصحة.
وبذلك تبلغ الهند المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 32 مليوناً و460 ألف إصابة و577 ألف وفاة، وقبل البرازيل التي سجلت أكثر من 14 مليوناً و725 ألف إصابة لكن بعدد وفيات أكبر من الهند بـ 406 آلاف و473 وفاة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء