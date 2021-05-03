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نتائج هجوم «حوثي» أستهدف المملكة بـ صاروخين بالستيين

الإثنين 03 مايو 2021 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الاثنين)، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدميرها مسيّرتين مفخختين وصاروخين باليستيين أطلقوا باتجاه نجران.

  

وأكد التحالف، اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشيراً إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من المليشيا الحوثية.

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