صدور أوامر ملكية سعودية بإعفاء وتعيين مسؤولين بمراتب عليا

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الاحد حزمة أوامر ملكية، تقضي بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين بالمراتب العليا في الدولة.
وشملت الأوامر الملكية، تعيين الأمير سلطان بن سلمان، مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، ورئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، وتعيين المهندس عبدالله السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وتعيين فيصل الإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط، و الدكتور خالد السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير حسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية.
كما شملت الأوامر، إعفاء الدكتور أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعيين الدكتور خالد السبتي رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، و المهندس أحمد الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمراً بتعيين الدكتورة إيمان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، وتعيين بدر بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.