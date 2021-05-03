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صدور أوامر ملكية سعودية بإعفاء وتعيين مسؤولين بمراتب عليا

الإثنين 03 مايو 2021 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الاحد حزمة أوامر ملكية، تقضي بإعفاء وتعيين عدد ‏من المسؤولين بالمراتب العليا في الدولة.‏

 

وشملت الأوامر الملكية، تعيين الأمير سلطان بن سلمان، مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، ‏ورئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، وتعيين المهندس عبدالله السواحة رئيساً لمجلس إدارة ‏الهيئة السعودية للفضاء، وتعيين فيصل الإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط، و الدكتور خالد السبتي مستشاراً ‏بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير‎ حسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية. 

  

كما شملت الأوامر، إعفاء الدكتور أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعيين ‏الدكتور خالد السبتي رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، و المهندس أحمد الصويان محافظاً لهيئة ‏الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة‎.‎

 

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمراً بتعيين الدكتورة إيمان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، ‏وتعيين بدر بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة‎.‎

 
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