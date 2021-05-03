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عضو كبار علماء السعودية: لهذه الأسباب رمضان سيكون 30 يوماً

الإثنين 03 مايو 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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قال عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية الشيخ عبد الله بن منيع، إن رمضان هذا العام سيكون كاملاً بصيام 30 يوماً، لافتاً إلى أن 13 مايو الجاري يوافق أول أيام عيد الفطر.

 

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن "بن منيع" قوله إن رمضان سيكون 30 يوماً؛ نظراً لـ "غروب الهلال قبل غروب الشمس بـ13 دقيقة، وولادته عقب غروبها".

 

وأوضح أن "رمضان هذا العام ثبت دخوله شرعاً يوم الثلاثاء 13 أبريل"، مبيناً أنه سيكون كاملاً لأن ولادة شهر شوال ستكون في مساء يوم الثلاثاء (29 رمضان 1442) الساعة 9.59 دقيقة".

 

ولفت إلى أن شمس هذا اليوم "تغرب بعد غروب القمر الساعة 6.51 دقيقة، ويغرب القمر قبلها وبالتحديد الساعة 6.38".

 

وعليه، يقول "بن منيع"، فإن ليلة الأربعاء "هي ليلة آخر يوم من رمضان"، كاشفاً أن يوم الخميس (13 مايو) "سيكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر".

 

وبشأن بيان المحكمة العليا بتحري هلال شوال مساء الثلاثاء (29 رمضان)، يوضح أنه "إعذار لمن لم يؤمن بالحسابات الفلكية"، مشدداً على أن "الهلال لن يُرى في تلك الليلة للأسباب السابقة".

  
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