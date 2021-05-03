ما آخر صفقة تبادل أسرى بين الشرعية والحوثيين؟

الإثنين 03 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال مسؤول ملف الأسرى في مليشيا الحوثي اليمنية، عبد القادر المرتضى، إن صفقة ثالثة لتبادل الأسرى أنجزت مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، قبل أيام.

وكشف المرتضى، أمس السبت، أن المليشيا الحوثية تسلمت 11 من مليشياتها في عمليتي تبادل جرت مع الحكومة في جبهة الساحل الغربي والجوف، الحدودية مع السعودية.

وهذه هي الصفقة الثالثة التي يتم إنجازها عبر وساطة محلية خلال أسبوع، إذ أعلن المرتضى، الأربعاء الماضي، استلام 9 من أسرى المليشيا في صفقة مماثلة مع الحكومة اليمنية، بعد يومين من تبادل الجانبين 44 آخرين في محافظة الجوف.

وفي 21 فبراير الماضي، أعلنت الأمم المتحدة فشل جولة مفاوضات رعتها بين الحكومة والحوثيين في العاصمة الأردنية عمَّان، في التوصل إلى اتفاق لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمَّان الموقع بين الطرفين بشأن الأسرى، في 16 فبراير العام الماضي.