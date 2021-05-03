دولة خليجية تستضيف مهرجانا دوليا ضخما للخمور ما آخر صفقة تبادل أسرى بين الشرعية والحوثيين؟ جديد الدراسات والبحوث تكشف ما يفعله الضحك بين الأزواج لأول مرة انكماش الاقتصاد الإماراتي غير النفطي منذ عام 2011 مدينة تريم التاريخية بمحافظة حضرموت تتعرض لسيول جارفة والطائرات المروحية تشارك في الإنقاذ هيئة كبار العلماء في السعودية تكشف لأول مرة عن عدد أيام شهر رمضان الحالي لماذا تم تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ؟ السعودية تعلن رفع تعليق السفر للمواطنين بشرط واحد وتحدد موعد فتح جميع المنافذ ناطق الجيش الوطني يستعرض ملخص ومستجدات المعارك في جبهات الحرب ويفند الشائعات الصحة اليمنية تعلن عدد من تلقوا لقاح كورونا وتطمئن الجميع بشأن أعراضه الجانبية
قال مسؤول ملف الأسرى في مليشيا الحوثي اليمنية، عبد القادر المرتضى، إن صفقة ثالثة لتبادل الأسرى أنجزت مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، قبل أيام.
وكشف المرتضى، أمس السبت، أن المليشيا الحوثية تسلمت 11 من مليشياتها في عمليتي تبادل جرت مع الحكومة في جبهة الساحل الغربي والجوف، الحدودية مع السعودية.
وهذه هي الصفقة الثالثة التي يتم إنجازها عبر وساطة محلية خلال أسبوع، إذ أعلن المرتضى، الأربعاء الماضي، استلام 9 من أسرى المليشيا في صفقة مماثلة مع الحكومة اليمنية، بعد يومين من تبادل الجانبين 44 آخرين في محافظة الجوف.
وفي 21 فبراير الماضي، أعلنت الأمم المتحدة فشل جولة مفاوضات رعتها بين الحكومة والحوثيين في العاصمة الأردنية عمَّان، في التوصل إلى اتفاق لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمَّان الموقع بين الطرفين بشأن الأسرى، في 16 فبراير العام الماضي.