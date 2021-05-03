جديد الدراسات والبحوث تكشف ما يفعله الضحك بين الأزواج

الإثنين 03 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أوضحت نتائج دراسة جديدة أن الأزواج الذين يضحكون معًا، ويمتلكون دعابات خاصة بهم، يبقون لفترة أطول مقارنة بالآخرين، فيما أن الأزواج الذين يملكون دعابات لئيمة على بعضهما وعلى علاقتهما لا يتمكنون من البقاء لفترة طويلة من الوقت معًا.

حيث اعتبر الباحثون أن الدعابات والضحك ما بين الأزواج يعد عمود ركن أساسي للعلاقة المتينة والتفاهم فيما بينهما.

وتم التوصل إلى هذه النتائج عبر استهداف أكثر من 150,000 مشتركًا، وأكدوا أن الأزواج الذين يخلقون الدعابات وحس الفكاهة سويًا، بما يسمى بالدعابات والمزح الداخلي (inside joke) يميلون للبقاء معًا لفترة طويلة من الزمن.

إلا أن الباحثون حذروا الأزواج من تخطي بعض الخطوط الحمراء في المزح والدعابات، مثل تلك التي تستهدف أهل الشريك أو الشريكة، من شأنها أن تسبب المشاكل والخلافات الكبيرة، ومن المهم أن يعرف الأزواج حدودهم في المزح، وألا يكون ذلك بهدف التقليل من شأن الشريك.

كما أوضح الباحثون أن على الأزواج التوقف عن المزاح و إلقاء الدعابات في حال كانت تسبب الحزن أو الغضب للشريك، فالهدف من ذلك هو الضحك وليس التقليل من الشأن.