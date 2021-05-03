دولة خليجية تستضيف مهرجانا دوليا ضخما للخمور ما آخر صفقة تبادل أسرى بين الشرعية والحوثيين؟ جديد الدراسات والبحوث تكشف ما يفعله الضحك بين الأزواج لأول مرة انكماش الاقتصاد الإماراتي غير النفطي منذ عام 2011 مدينة تريم التاريخية بمحافظة حضرموت تتعرض لسيول جارفة والطائرات المروحية تشارك في الإنقاذ هيئة كبار العلماء في السعودية تكشف لأول مرة عن عدد أيام شهر رمضان الحالي لماذا تم تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ؟ السعودية تعلن رفع تعليق السفر للمواطنين بشرط واحد وتحدد موعد فتح جميع المنافذ ناطق الجيش الوطني يستعرض ملخص ومستجدات المعارك في جبهات الحرب ويفند الشائعات الصحة اليمنية تعلن عدد من تلقوا لقاح كورونا وتطمئن الجميع بشأن أعراضه الجانبية
أوضحت نتائج دراسة جديدة أن الأزواج الذين يضحكون معًا، ويمتلكون دعابات خاصة بهم، يبقون لفترة أطول مقارنة بالآخرين، فيما أن الأزواج الذين يملكون دعابات لئيمة على بعضهما وعلى علاقتهما لا يتمكنون من البقاء لفترة طويلة من الوقت معًا.
حيث اعتبر الباحثون أن الدعابات والضحك ما بين الأزواج يعد عمود ركن أساسي للعلاقة المتينة والتفاهم فيما بينهما.
وتم التوصل إلى هذه النتائج عبر استهداف أكثر من 150,000 مشتركًا، وأكدوا أن الأزواج الذين يخلقون الدعابات وحس الفكاهة سويًا، بما يسمى بالدعابات والمزح الداخلي (inside joke) يميلون للبقاء معًا لفترة طويلة من الزمن.
إلا أن الباحثون حذروا الأزواج من تخطي بعض الخطوط الحمراء في المزح والدعابات، مثل تلك التي تستهدف أهل الشريك أو الشريكة، من شأنها أن تسبب المشاكل والخلافات الكبيرة، ومن المهم أن يعرف الأزواج حدودهم في المزح، وألا يكون ذلك بهدف التقليل من شأن الشريك.
كما أوضح الباحثون أن على الأزواج التوقف عن المزاح و إلقاء الدعابات في حال كانت تسبب الحزن أو الغضب للشريك، فالهدف من ذلك هو الضحك وليس التقليل من الشأن.