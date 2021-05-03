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لأول مرة انكماش الاقتصاد الإماراتي غير النفطي منذ عام 2011

الإثنين 03 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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انكمش الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات 6.2% العام الماضي بفعل وباء فيروس كورونا، في أول انكماش منذ 2011 على الأقل، بحسب بيانات حكومية أولية.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي تقلص بنسبة 6.1% في عام 2020، وفقا للبيانات الواردة في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

بورصة CC0 السماح للشركات الإسرائيلية بالتداول على منصة بورصة دبي للذهب والسلع هذا أكثر بقليل من التوقعات الأولية لانكماش نسبته 6%، ومن المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لينمو بنسبة 3.6% هذا العام، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

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