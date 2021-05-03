دولة خليجية تستضيف مهرجانا دوليا ضخما للخمور ما آخر صفقة تبادل أسرى بين الشرعية والحوثيين؟ جديد الدراسات والبحوث تكشف ما يفعله الضحك بين الأزواج لأول مرة انكماش الاقتصاد الإماراتي غير النفطي منذ عام 2011 مدينة تريم التاريخية بمحافظة حضرموت تتعرض لسيول جارفة والطائرات المروحية تشارك في الإنقاذ هيئة كبار العلماء في السعودية تكشف لأول مرة عن عدد أيام شهر رمضان الحالي لماذا تم تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ؟ السعودية تعلن رفع تعليق السفر للمواطنين بشرط واحد وتحدد موعد فتح جميع المنافذ ناطق الجيش الوطني يستعرض ملخص ومستجدات المعارك في جبهات الحرب ويفند الشائعات الصحة اليمنية تعلن عدد من تلقوا لقاح كورونا وتطمئن الجميع بشأن أعراضه الجانبية
انكمش الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات 6.2% العام الماضي بفعل وباء فيروس كورونا، في أول انكماش منذ 2011 على الأقل، بحسب بيانات حكومية أولية.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي تقلص بنسبة 6.1% في عام 2020، وفقا للبيانات الواردة في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.
بورصة CC0 السماح للشركات الإسرائيلية بالتداول على منصة بورصة دبي للذهب والسلع هذا أكثر بقليل من التوقعات الأولية لانكماش نسبته 6%، ومن المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لينمو بنسبة 3.6% هذا العام، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".