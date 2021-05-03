مدينة تريم التاريخية بمحافظة حضرموت تتعرض لسيول جارفة والطائرات المروحية تشارك في الإنقاذ

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تعرضت مدينة تريم بمحافظة حضرموت، مساء الليلة الأحد، لأضرار بالغة بعد تعرضها لموجة أمطار غزيرة تسببت في تهدم عدد من المنازل وألحقت أضراراً بالغة في الشوارع وممتلكات المواطنين، وسط مناشدات عاجلة لإنقاذ بعض الأسر المحاصرة بالسيول في منازلها".
وذكرت المصادر أن السيول "داهمت منازل المواطنين في بعض أحياء مدينة تريم، كما تسببت في جرف عشرات السيارات وتهدم وانهيار عدد من البيوت، في حين بعض الأحياء بحاجة إلى تدخل عاجل للطيران المروحي لإنقاذ المحاصرين فيها".
وقالت محلية لمأرب برس أن طيران المنطقة العسكرية الاولي يشارك في انقاذ المحاصرين في منازلهم .
وأضافت المصادر أن "منسوب مياه سيول الأمطار في وادي دمون شمال تريم وصل على غير العادة لمواقع لم يصلها من قبل منذ عشرات السنين".
وقال وكيل محافظة حضرموت عصام بن حبريش لإذاعة سيئون انه تم توثيق فقيد وجريح وتهدم 3 بيوت في حي عيديد بتريم كحصيلة أولية لكارثة السيول الجارفة التي اجتاحت هذا المساء مدينة تريم ..
وأكد أن السلطة المحلية تعمل حاليا في غرفة العمليات... على هاتف 44901
وأظهرت صورة متداولة، "نشرها ناشطون على مواقع التواصل، مياه السيول وهي تحاصر منازل المواطنين في حي الشبيكة بمدينة تريم وسط مناشدات السلطات بالتدخل السريع لإنقاذ المحاصرين منها".