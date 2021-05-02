لماذا تم  تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ؟

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تأجيل مباراة فريق مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول، التي كانت مقررة اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري.
وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن الرابطة رأت ضرورة تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول بعد اقتحام الجماهير الغاضبة التابعة لفريق مانشستر يونايتد أرض ملعب "أولد ترافورد".
وشددت الرابطة على أن القرار اتخذ لأسباب أمنية، في الوقت الذي أعلن فيه مانشستر يونايتد أن اللقاء تأجل لأجل غير مسمى، بعد مناقشات مع جميع الأطراف، ومنها رابطة "البريميرليغ" والشرطة البريطانية.
واقتحمت مجموعات من جماهير مانشستر يونايتد، ملعب "أولد ترافورد"، قبل ساعة على المواجهة المرتقبة ضد ليفربول.
وجاءت احتجاجات جماهير يونايتد، التي هتفت مطالبة برحيل عائلة "جليزر" المالكة للنادي، بسبب المشاركة في تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي، مع 11 ناديا أوروبيا كبيرا.
المصدر: وكالات