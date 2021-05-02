الصحة اليمنية تعلن عدد من تلقوا لقاح كورونا وتطمئن الجميع بشأن أعراضه الجانبية

الأحد 02 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت وزارة الصحة في الحكومة الشرعية، عن اجمالي الحالات المؤكد اصابتها بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء وعدد من تلقى اللقاح حتى الآن.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة بلغت 4 آلاف و135 حالة منذ بداية يناير 2021، فيما بلغ عدد الوفيات 567 حالة.

ولا تشمل هذه الاحصائية، المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذين يتكتمون عن ارقام اصابات ووفيات كورونا.

وكيل وزارة الصحة الدكتور "علي الوليدي" اوضح في مؤتمر صحفي عقد مساء السبت بالعاصمة المؤقتة عدن، أن 10 آلاف و482 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح منذ بداية حملة التحصين، في ٤٥ مديرية منهم ١٨٧ ١ من ذوي الأمراض المزمنة و٣٥٧٦ من كبار السن و٥٠٣٧ من الكوادر الصحية.

وأكد "الوليدي" عدم ظهور أي اعراض جانبيه على الحاصلين على اللقاح، وأن الحملة ستستمر حتى الخامس من مايو الجاري وستستأنف عقب اجازة عيد الفطر.

وأشاد، بجهود الكوادر الصحية وشركاء الوزارة في منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وحلف اللقاح العالمي وحلف كوفاكس والبنك الدولي ومركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية الذين دعموا اليمن في مواجهة جائحة كورونا وتوفير اللقاح اللازم.

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة لأخذ اللقاح والالتزام ببروتوكولات الوقاية من كورونا والعمل بها، مؤكدة انها ترتب مع شركائها للجولة الثانية.

يذكر أن الحكومة الشرعية كانت قد وافقت على استخدام لقاح "أسترازينيكا" البريطاني، واستقبل مطار عدن أول شحنة من اللقاح.

واعتبرت وزارة الصحة أن لقاح "أسترازينيكا المستخدم في حملة التطعيم آمن وفعال وتقدمه عشرات الدول العربية والأجنبية لمواطنيها، وثبتت فاعليته دون قلق من أي آثار ضارة".