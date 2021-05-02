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هبوط قيمة الريال اليمني مساء اليوم.. تعرف على أسعار الصرف في عدن وصنعاء

الأحد 02 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاحد 2 مايو 2021:

*في صنعاء

 شراء الدولار 595

بيع الدولار 597

شراء السعودي 157.20

بيع السعودي 157.40

 *في عدن

 شراء الدولار 895

بيع الدولار 897

شراء السعودي 235

بيع السعودي 236

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