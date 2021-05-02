هبوط قيمة الريال اليمني مساء اليوم.. تعرف على أسعار الصرف في عدن وصنعاء تحذيرات من الأرصاد للمواطنين القاطنين في عدة محافظات وتنبيه للسائقين بيان للأزهر الشريف بشأن منع الحوثيين في اليمن اقامة صلاة التراويح في بعض المساجد مجلس تنسيق نقابات عمال القطاع الخاص يهنئ عمال اليمن ويستنكر حملات التحريض ضدهم صحفيون ومنظمات حقوقية يطلقون حملة إلكترونية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أبرز المشاهد البطولية لإقتحام قوات «الشرعية» مواقع مرتزقة طهران بـ جبهة «الكسارة» غربي «مأرب»..فديو لأول مرة أنكماش الإقتصاد الإماراتي غير النفطي منذ عام 2011 13قتيلا بينهم طفلان جراء فيضانات في 4 محافظات يمنية إليك نصائح عملية وصحية لتجنب العطش أثناء الصيام معارك مصيرية في تعز لفك الحصار وخسائر فادحة للمليشيات الحوثية
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاحد 2 مايو 2021:
*في صنعاء
شراء الدولار 595
بيع الدولار 597
شراء السعودي 157.20
بيع السعودي 157.40
*في عدن
شراء الدولار 895
بيع الدولار 897
شراء السعودي 235
بيع السعودي 236