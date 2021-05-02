هبوط قيمة الريال اليمني مساء اليوم.. تعرف على أسعار الصرف في عدن وصنعاء تحذيرات من الأرصاد للمواطنين القاطنين في عدة محافظات وتنبيه للسائقين بيان للأزهر الشريف بشأن منع الحوثيين في اليمن اقامة صلاة التراويح في بعض المساجد مجلس تنسيق نقابات عمال القطاع الخاص يهنئ عمال اليمن ويستنكر حملات التحريض ضدهم صحفيون ومنظمات حقوقية يطلقون حملة إلكترونية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أبرز المشاهد البطولية لإقتحام قوات «الشرعية» مواقع مرتزقة طهران بـ جبهة «الكسارة» غربي «مأرب»..فديو لأول مرة أنكماش الإقتصاد الإماراتي غير النفطي منذ عام 2011 13قتيلا بينهم طفلان جراء فيضانات في 4 محافظات يمنية إليك نصائح عملية وصحية لتجنب العطش أثناء الصيام معارك مصيرية في تعز لفك الحصار وخسائر فادحة للمليشيات الحوثية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة في بعضها مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً في فترتي الظهيرة والمساء خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وأشار المركز في نشرته الجوية، ليوم الأحد إلى أن المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها تشمل المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة ، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، البيضاء، الضالع، إب، تعز ولحج.
كما ستشمل الأمطار المناطق الصحراوية لمحافظات الجوف، مأرب، حضرموت، المهرة مع رياح معتدلة السرعة إلى نشطة.
ويتوقع المركز هطول الأمطار على سواحل محافظات لحج، عدن، أبين، شبوة، حضرموت ،المهرة ،الحديدة وتعز والمناطق الداخلية المحاذية لها ، بالإضافة إلى أرخبيل سقطرى.
وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والاحتماء من العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار.
كما حذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب.
وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في ريمة : 43.6 ملم، تعز : 35.4 ، ذمار : 28.0 ، عتق : 13.0، صنعاء : 8.5 ، حجة : 6.8 ، إب : 4.8.
ولفت إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي .