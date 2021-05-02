هبوط قيمة الريال اليمني مساء اليوم.. تعرف على أسعار الصرف في عدن وصنعاء تحذيرات من الأرصاد للمواطنين القاطنين في عدة محافظات وتنبيه للسائقين بيان للأزهر الشريف بشأن منع الحوثيين في اليمن اقامة صلاة التراويح في بعض المساجد مجلس تنسيق نقابات عمال القطاع الخاص يهنئ عمال اليمن ويستنكر حملات التحريض ضدهم صحفيون ومنظمات حقوقية يطلقون حملة إلكترونية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أبرز المشاهد البطولية لإقتحام قوات «الشرعية» مواقع مرتزقة طهران بـ جبهة «الكسارة» غربي «مأرب»..فديو لأول مرة أنكماش الإقتصاد الإماراتي غير النفطي منذ عام 2011 13قتيلا بينهم طفلان جراء فيضانات في 4 محافظات يمنية إليك نصائح عملية وصحية لتجنب العطش أثناء الصيام معارك مصيرية في تعز لفك الحصار وخسائر فادحة للمليشيات الحوثية
أدان الأزهر الشريف، قيام مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمنع إقامة صلاة التراويح في بعض مساجد المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم بقوة السلاح.
وقال الأزهر الشريف في بيان صادر عنه: تابع الأزهر الشريف قيام بعض الأفراد والجماعات بمنع إقامة صلاة التراويح في بعض المساجد بقوة السلاح، دون اكتراث لحرمة الشعائر الدينية في شهر رمضان المبارك، أو احترام للمبادئ الشرعية التي تنص على احترام حق العبادة وحق حماية دور العبادة، وممارسة الشعائر الدينية، ونبذ كل عمل يفرض على الناس مذهبًا دينيًّا معينًا أو فكرًا محددًا أو مظهرًا واحدًا للعبادة.
وأضاف: وأن الأزهر الشريف - ومن واقع مسئوليته الإسلامية العالمية - ليدين بشدة هذا العمل المخالف لمبادئ الأديان، والمناهض للمواثيق الدولية كافة، التي توجب احترام حرية العقيدة وحماية دور العبادة، وتكفل حق ممارسة الشعائر الدينية..داعيا الجميع لمنع تلك الممارسات العنصرية البغيضة حتى يعم الأمن وينتشر السلام في كل ربوع الدنيا.