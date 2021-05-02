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صحفيون ومنظمات حقوقية يطلقون حملة إلكترونية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

الأحد 02 مايو 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار
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 أفادة مصادر إعلامية بأن عدد من الصحفيين اليمنيين ومنظمات محلية مهتمة بحرية الرأي والتعبير في اليمن يطلقون حملة إلكترونية بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت هشتاج الصحفي_ليس_عدو.

واكد المصدر أن الحملة التي ستستمر ثلاثة أيام ابتداء من الأول من مايو حتى الثالث من مايو تسعى الى تعزيز حرية العمل الصحفي ورفع سقف الحريات في مجال حرية الرأي والتعبير ، وحق الحركة والتنقل والوصول الى المعلومات والتغطية الصحفية والمطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين .

ودعا البيان جميع الصحفيين والناشطين للتفاعل مع الحملة بالنشر تحت هشتاج

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