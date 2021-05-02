مجلس تنسيق نقابات عمال القطاع الخاص يهنئ عمال اليمن ويستنكر حملات التحريض ضدهم صحفيون ومنظمات حقوقية يطلقون حملة إلكترونية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أبرز المشاهد البطولية لإقتحام قوات «الشرعية» مواقع مرتزقة طهران بـ جبهة «الكسارة» غربي «مأرب»..فديو لأول مرة أنكماش الإقتصاد الإماراتي غير النفطي منذ عام 2011 13قتيلا بينهم طفلان جراء فيضانات في 4 محافظات يمنية إليك نصائح عملية وصحية لتجنب العطش أثناء الصيام معارك مصيرية في تعز لفك الحصار وخسائر فادحة للمليشيات الحوثية سلطان العرادة يطلق تصريحات نارية تفضح نهاية المليشيات الإرهابية في مأرب الجيش الوطني يعلن تنفيذ عمليات نوعية في مأرب ومصرع قيادي بارز للمليشيات الحوثية تسجيل 400 ألف إصابة في يوم واحد بفيروس كوروناوسط تحذيرات أممية
أفادة مصادر إعلامية بأن عدد من الصحفيين اليمنيين ومنظمات محلية مهتمة بحرية الرأي والتعبير في اليمن يطلقون حملة إلكترونية بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت هشتاج الصحفي_ليس_عدو.
واكد المصدر أن الحملة التي ستستمر ثلاثة أيام ابتداء من الأول من مايو حتى الثالث من مايو تسعى الى تعزيز حرية العمل الصحفي ورفع سقف الحريات في مجال حرية الرأي والتعبير ، وحق الحركة والتنقل والوصول الى المعلومات والتغطية الصحفية والمطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين .
ودعا البيان جميع الصحفيين والناشطين للتفاعل مع الحملة بالنشر تحت هشتاج