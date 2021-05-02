أبرز المشاهد البطولية لإقتحام قوات «الشرعية» مواقع مرتزقة طهران بـ جبهة «الكسارة» غربي «مأرب»..فديو لأول مرة أنكماش الإقتصاد الإماراتي غير النفطي منذ عام 2011 13قتيلا بينهم طفلان جراء فيضانات في 4 محافظات يمنية إليك نصائح عملية وصحية لتجنب العطش أثناء الصيام معارك مصيرية في تعز لفك الحصار وخسائر فادحة للمليشيات الحوثية سلطان العرادة يطلق تصريحات نارية تفضح نهاية المليشيات الإرهابية في مأرب الجيش الوطني يعلن تنفيذ عمليات نوعية في مأرب ومصرع قيادي بارز للمليشيات الحوثية تسجيل 400 ألف إصابة في يوم واحد بفيروس كوروناوسط تحذيرات أممية التحالف يدمّر مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية تلكؤ أممي إزاء التحقيق بجرائم الحوثيين ضد لاجئين أفارقة
وثقت عدسة المركز الإعلامي التابع للقوات المسلحة اليمنية مشاهد بطولية لاقتحام قوات الجيش الوطني يوم أمس السبت مواقع المليشيات الحوثية الإيرانية بـ جبهة الكسارة غربي محافظة مأرب وفرار المليشيات منها.
وأظهرت المشاهد تنفيذ قوات الشرعية هجوماً واسعاً على مواقع المليشيات الحوثية والسيطرة على خط أمداد المليشيات في ذات الجبهة فيما اظهرت المشاهد ايضاً فرار عناصر المليشيات.
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