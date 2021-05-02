لأول مرة أنكماش الإقتصاد الإماراتي غير النفطي منذ عام 2011

الأحد 02 مايو 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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انكمش الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات 6.2% العام الماضي بفعل وباء فيروس كورونا، في أول انكماش منذ 2011 على الأقل، بحسب بيانات حكومية أولية.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي تقلص بنسبة 6.1% في عام 2020، وفقا للبيانات الواردة في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

بورصة CC0 السماح للشركات الإسرائيلية بالتداول على منصة بورصة دبي للذهب والسلع هذا أكثر بقليل من التوقعات الأولية لانكماش نسبته 6%، ومن المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لينمو بنسبة 3.6% هذا العام، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي: "كان أداء اقتصاد الإمارات أفضل من المتوقع في عام 2020 على الرغم من التحديات العالمية الحالية الناجمة عن الجائحة. هذا انكماش منخفض نسبيا مقارنة بالاقتصادات العالمية الكبرى".

وأوضح أن وزارة الاقتصاد وكيانات حكومية أخرى تعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد خلال العقد المقبل، إلى 3 تريليونات درهم (816.8 مليار دولار) من نحو 1.4 تريليون درهم الآن.

وكشفت البيانات أيضا عن زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 1.2 مليار درهم، وانكماش خدمات الإقامة والطعام 24% العام الماضي، فيما انخفضت عمليات البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 13%، وتراجعت الأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 3% وزادت الصناعات التحويلية بشكل طفيف.